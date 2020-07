Marc Márquez (Honda), campeão mundial de MotoGP, foi ontem operado com sucesso ao braço direito após a fratura no úmero provocada pela aparatosa queda no último domingo durante o GP de Espanha.





A cirurgia decorreu no Hospital Universitário de Barcelona e foi liderada pelo especialista Xavier Mir, tendo o piloto espanhol deixado a unidade hospitalar com o braço engessado. Márquez vai agora iniciar a recuperação e prevê-se que possa regressar às pistas no segundo fim de semana de agosto para o Grande Prémio da República Checa, em Brno.Certa é a ausência do espanhol no GP da Andaluzia , já no próximo fim de semana, naquela que será a 2.ª prova da época.