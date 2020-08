Messi no MotoGP? A Honda deu a dica e Marc Márquez aprova

A notícia de que Messi vai deixar o Barcelona provocou uma onda de memes na internet e, depois do basebol e do basquetebol, o motociclismo tornou-se na mais recente modalidade a mostrar-se disponível para acolher o craque argentino. E a 'culpa' é da Honda. A equipa japonesa publicou uma imagem no Twitter em que Messi surge equipado a rigor e a ideia agradou a... Marc Márquez.





Repsol Honda Team ha encontrado un buen sustituto mientras me recupero de la lesión Cuida mi Hondita bien #D10S https://t.co/trWxUbRISg — Marc Márquez (@marcmarquez93) August 26, 2020

"A Repsol Honda Team encontrou um bom substituto enquanto me recupero da lesão. Cuida bem da minha Hondita #D10S", escreveu o hexacampeão mundial e atual detentor do título de MotoGP, que ficará afastado das pistas nos próximos meses devido a uma lesão no braço provocada pela queda na ronda inaugural do campeonato em Jerez de La Frontera.