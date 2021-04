Miguel Oliveira (KTM) caiu este sábado na qualificação de MotoGP para o GP de Portugal de amanhã e terminou em 10.º. O piloto ficou com algumas mazelas, mas garante estar "a fazer tudo" para estar a 100% amanhã.





"Dei tudo na qualificação e com a queda no final fico com a sensação de que podia sair mais a frente. Fisicamente estou a fazer tudo para estar a 100% para desfrutar da corrida de amanhã", escreveu nas redes sociais.A pole position no MotoGP foi para Fabio Quartararo (Yamaha), que a seu lado na primeira linha da grelha vai ter amanhã Alex Rins (Suzuki) e Johann Zarco (Ducati).