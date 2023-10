Miguel Oliveira "confiante" para o Grande Prémio da Indonésia: «Só tenho de começar bem»

Miguel Oliveira terminou, este sábado, a Corrida Sprint do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP no 10.º lugar e, em declarações reproduzidas pela sua equipa, a CryptoDATA RNF, mostrou-se "confiante" para a corrida principal, que se realiza amanhã pelas 8 horas."Sem dúvida que demos um passo em frente no Sprint de hoje comparativamente ao que fizemos na qualificação esta manhã. Senti-me melhor em cima da moto no Sprint. Sinto-me confiante para amanhã, só tenho de começar bem e tentar ganhar o maior número de lugares logo a partir da 1.ª volta", referiu o piloto português.Recorde-se que o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP se realiza este domingo, pelas 8 horas. Miguel Oliveira ocupa neste momento o 13.º lugar do Mundial de pilotos, com 69 pontos. Jorge Martín, que venceu o Sprint de hoje, é o líder com 328.