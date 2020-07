Miguel Oliveira: «Foi difícil encontrar a velocidade certa para fazer uma volta rápida»

Miguel Oliveira (KTM) destacou as "melhorias" conseguidas durante a sessão de qualificação para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, mas admitiu "dificuldades" com a configuração da sua mota para enfrentar a primeira corrida da temporada, no domingo.

O piloto português realizou o 17.º melhor tempo da sessão de qualificação, entre 22 pilotos, terminando a 1,259 segundos do autor da 'pole position', o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

"Esta manhã foi difícil encontrar a velocidade certa para fazer uma volta rápida. Voltámos a sentir dificuldades em ter aderência. Na FP4 (quarta sessão de treinos livres), finalmente conseguimos evoluir um pouco e tentámos fazer o melhor possível na qualificação", explicou o piloto de Almada.

Contudo, o corredor português admite que vai precisar "de um pouco mais de tempo" para se adaptar "à configuração desta mota".

"De qualquer forma, demos um passo em frente e isso já é importante. O nosso ritmo é bastante forte. Amanhã [domingo], vai ser uma longa e dura corrida. Vamos manter o pensamente positivo e esperar que tenhamos uma boa estratégia", concluiu Miguel Oliveira.

O GP de Espanha de MotoGP é a primeira prova da temporada da categoria rainha do Mundial de velocidade em motociclismo, depois de o GP do Qatar, previsto para 8 de março, ter sido cancelado devido à pandemia de covid-19, que obrigou à reformulação de todo o calendário.