Miguel Oliveira nega conferência de imprensa para anunciar futuro

Miguel Oliveira veio esta quinta-feira negar os rumores veiculados pelo portal Motorcycle Sports de que iria anunciar hoje, pelas 18 horas alemãs (17 horas de Lisboa), o seu futuro no MotoGP numa conferência de imprensa à margem do Grande Prémio da Alemanha."Olá a todos. Face aos sucessivos contactos de que temos sido alvo pelo facto de ter sido avançada no sitio de Internet 'motorcyclesport' uma notícia que dá conta de uma convocação de conferência de imprensa para hoje às 18h, com o motivo de revelar e discutir o meu futuro, tenho a informar que é completamente falsa! Este mesmo meio, por outras ocasiões, tem também noticiado artigos que não passam de excertos de entrevistas de meios de comunicação acreditados que noticiam factos, e onde por vezes esses mesmos excertos deturpam o teor das entrevistas feitas por profissionais da comunicação. Grato pela vossa compreensão!", escreveu nas redes sociais Miguel Oliveira.Apesar da conferência de imprensa ter sido negada, Miguel Oliveira irá falar esta tarde aos meios de comunicação do MotoGP, numa entrevista especial agendada para as 17 horas. Uma conversa na qual, ao que parece, o seu futuro não será falado. Por outro lado, à mesma hora, a Gresini Racing tem uma conferência de imprensa para anunciar "uma grande novidade", mas tudo estará neste momento em "segredo".Recorde-se que o piloto português, natural de Almada, já assumiu que está de saída da KTM . O GP da Alemanha, próximo do calendário do MotoGP, realiza-se este fim de semana, entre os dias 17 e 19 de junho.