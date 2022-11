Miguel Oliveira no adeus à KTM: «Não deixei nenhuma gota de suor por gastar dentro do corpo»

Miguel Oliveira falou este domingo, após o GP da Comunidade Valenciana - que terminou no 5.º lugar e que consagrou Bagnaia como o novo campeão do Mundo de MotoGP -, sobre o seu adeus à KTM, destacando estar "orgulhoso" de um percurso onde não deixou "uma gota de suor por gastar dentro do corpo"."É um momento emotivo. É uma despedida de vários anos de colaboração com a KTM, muitas conquistas, emoções - boas e más – partilhadas, mas o nosso desporto é feito disso mesmo. Como eu disse ontem, não deixei nenhuma gota de suor por gastar dentro do corpo. Estou orgulhoso disso, do percurso que fiz. 10.º no campeonato neste grupo tão de elite, com a nossa mota, com todos os altos e baixos, sair neste lugar não é mau de todo. O balanço é positivo. O 5.º lugar hoje dá aquela sensação que já sabíamos, que tínhamos potencial para mais. Andei várias voltas com a pressão demasiado alta no pneu dianteiro, estive prestes a cair diversas vezes, mas o que importa é que chegámos ao final e ainda consegui atacar o [Joan] Mir. Acabar esta corrida assim é positivo. Regresso em breve? Não sei se querem que volte rápido mas, para já, hoje à meia noite o meu foco muda", referiu à Sport TV.Miguel Oliveira, recorde-se, vai rumar à RNF Aprilia na próxima temporada de MotoGP.