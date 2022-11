Hoje há campeão do Mundo: siga o GP da Comunidade Valenciana, em direto

há 1 horas 10:05

As contas do Mundial

Francesco Bagnaia, da Ducati, lidera o Mundial à entrada para esta última prova. O italiano, que hoje larga da 8.ª posição, soma 258 pontos, e é seguido de perto pelo francês Fabio Quartararo - que sai do 4.º lugar, da segunda linha da grelha - e pela sua Yamaha, com 235.



O 3.º e 4.º lugares do campeonato do Mundo também nos trazem uma luta interessante. Aleix Espargaro (Aprilia) está no último lugar do pódio, com apenas mais um ponto do que Enea Bastianini, que certamente vai estar atento ao que o espanhol faz durante a corrida.



Já Miguel Oliveira segue na 9.ª posição com 138 pontos: apenas dois à frente do 10.º, Jorge Martín - que hoje sai da pole position -, e 10 atrás de Álex Rins, o 8.º.