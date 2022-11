Pai de Miguel Oliveira: «Hoje foi notório que seguirmos cada um o seu caminho vai deixar saudades»

O pai de Miguel Oliveira falou este domingo à Sport TV após o GP da Comunidade Valenciana, última corrida do piloto português - que terminou no 5.º lugar - pela KTM, referindo que "estão novos desafios à porta" e lembrando os bons momentos que o filho viveu nessa equipa."Foram sete anos, com 17 vitórias, uns 40 pódios… Obviamente que isso traz recordações de longa data. Começámos em 2015 e agora quis o destino que nos separássemos. Estão novos desafios à porta. Penso que a nossa atitude no paddock, tanto da parte do Miguel como da parte das pessoas que o envolvem... Somos um pouco diferentes e emocionais. Transmitimos emoção, as pessoas gostam. Somos como uma família. Hoje foi notório que vai deixar muitas saudades o facto de seguirmos cada um o seu caminho. Não digo que não poderemos voltar. Para já, nos próximos dois anos, vamos estar bastante envolvidos com a Aprilia. Depois vamos ver o que se segue", referiu.Miguel Oliveira, recorde-se, vai rumar à RNF Aprilia na próxima temporada.