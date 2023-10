Miguel Oliveira, o erro na escolha dos pneus e o toque de Binder: «Também não ajudou...»

Miguel Oliveira assumiu, este domingo, que a escolha errada de pneus foi a principal razão para o resultado menos positivo que alcançou no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP - um 12.º lugar -, frisando ainda que o toque de Brad Binder a 17 voltas do fim , que o obrigou a sair da pista, também "não ajudou"."Esta foi uma semana difícil. Algumas das mudanças que fizemos na moto ajudaram-nos a ter a sensação que preciso de pilotar melhor, mas isso foi algo que descobrimos um pouco tarde, depois da qualificação. Ainda assim, houve aspetos positivos uma vez que consegui chegar à Q2. O ritmo do Sprint de ontem não foi mau com o pneu macio atrás. Usámos o pneu macio todo o fim de semana e não sentimos que o médio seria melhor, mas as condições da corrida foram diferentes e percebemos logo de início que escolher o macio tinha sido a decisão errada. O pequeno toque com o Brad [Binder] também não ajudou, perdi muitas posições com esse incidente, mas não acho que tenha sido essa a razão principal para o resultado de hoje. Espero aprender com o que aconteceu este fim de semana para irmos bem para Phillip Island [Austrália]", referiu o 'Falcão', citado pela assessoria da CryptoDATA RNF.O próximo Grande Prémio de MotoGP realiza-se na Austrália, em Phillip Island, no fim de semana de 20 a 22 deste mês.