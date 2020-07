Miguel Oliveira: «O trabalho ainda não está feito»

Miguel Oliveira não escondeu a felicidade após conseguir a melhor qualificação da carreira no MotoGP. O piloto português chegou, pela primeira vez, à 2.ª fase de qualificação para um Grande Prémio mas foi ainda mais longe e garantiu um histórico 5.º lugar da grelha de partida para o GP Andaluzia.





Apesar de satisfeito, Miguel Oliveira põe um travão na euforia e assume que é preciso dar continuidade ao trabalho realizado na corrida de amanhã."Foi uma qualificação positiva. Desde logo porque é a nossa melhor posição inicial e é algo que queríamos melhorar desde o fim de semana passado, por isso estamos felizes. Mas é claro que estamos conscientes de que o trabalho ainda não está feito. Ainda temos de terminar a corrida de amanhã com muitos pontos, por isso vamos continuar a trabalhar, afinar os últimos detalhes e manteremos uma mentalidade forte para amanhã", referiu o piloto português em declarações ao site da equipa Red Bull KTM Tech3.Refira-se que, até hoje, o melhor resultado de Miguel Oliveira no MotoGP em qualificação havia sido alcançado no GP Áustria do ano passado, quando o piloto de Almada registou o 13.º melhor tempo.