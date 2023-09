Miguel Oliveira parte em 3.º lugar no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Oliveira vai partir do 3.º lugar para o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, que se realiza este domingo, pelas 13 horas. De igual modo, o piloto português também sairá da primeira linha de grelha de partida hoje, na corrida Sprint (14 horas).Depois de ontem ter falhado o acesso direto à Q2 , ao ser 14.º na sessão de treinos, Miguel Oliveira 'brilhou' este sábado, ao terminar a qualificação com um tempo de 1:38.748m, apenas atrás de Pecco Bagnaia (1:38.639m), que larga da pole position, e de Aleix Espargaró, 2.º com 1:38.743m.A fechar o top-5 estarão Maverick Viñales e Jorge Martín.