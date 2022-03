Pai de Jorge Lorenzo rende-se à 'raposa' Miguel Oliveira: «Parecia que as outras motas estavam paradas»

A vitória épica de Miguel Oliveira na Indonésia continua a fazer eco pelo desporto em duas rodas. Depois de Pit Beirer , agora foi a vez do pai de Jorge Lorenzo, espanhol campeão do Mundo em três ocasiões, render-se ao talento do piloto português."Ele viu a oportunidade dele, como uma boa raposa. Viu que iria haver chuva, começou a fazer as contas e ir atrás do Jack Miller sem lutar com ele. O Jack é sempre muito forte nas primeiras voltas e tens de deixar que vá acabando a força física. Foi fenomental. Não cometeu nenhum erro de condução, foi muito suave, fantástica", garantiu Chico Lorenzo em declarações ao programa de Youtube 'Motogepeando', dando conta do desempenho "impressionante" em Mandalika."Saiu do sétimo posto e parecia que tinha a estratégia tão clara que parecia que as outras motas estavam paradas porque ele foi com tudo e colocou-se em segundo. Foi uma coisa tão limpa, tão fácil", elogiou Chico.