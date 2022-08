Pit Beirer sobre Miguel Oliveira: «Ainda há esperança...»

Presente este domingo ao lado de Miguel Oliveira na grelha de partida antes do arranque do Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, o diretor desportivo da KTM Pit Beirer falou do futuro do piloto português e assumiu ainda confiar na sua continuidade."Há esperança, ainda temos um lugar em aberto. Sabemos que as chances não são boas para o nosso lado, mas até ele decidir temos a vaga aberta. Temos uma boa relação. Agora temos de fazer boas corridas, sinto que hoje podemos fazê-lo. A oferta da KTM ainda está em cima da mesa", garantiu Pit Beirer, à Sport TV.