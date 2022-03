Pol Espargaró lamenta 12.º lugar no GP da Indonésia: «Foi uma corrida de sobrevivência»

Pol Espargaró deixou muitas críticas às condições que se viveram durante o Grande Prémio da Indonésia, ganho por Miguel Oliveira . O piloto espanhol da Honda, que terminou no 12.º lugar, explicou que devido à chuva forte esta foi uma "corrida de sobrevivência"."Esta foi uma corrida de sobrevivência, todo este fim de semana tratou-se de sobreviver. Viemos aqui e fizemos testes super produtivos, e as coisas acabaram por mudar por coisas que não controlamos. Durante o início da prova, a minha viseira ficou suja com o pó da pista por estar atrás dos outros pilotos. Quando estava perto do Pecco [Bagnaia], consegui ver a luz vermelha atrás da mota dele, mas quando o passei fiquei sozinho e tornou-se muito difícil pilotar bem", começou por dizer.E prosseguiu: "Cheguei a tocar no limite da pista porque não a conseguia ver. Estamos no sexto lugar da geral, a apenas dez pontos do líder, e isso é muito bom. Temos de nos concentrar e fazer a preparação para um novo fim de semana com pneus normais. Ainda assim, quero pedir desculpa à equipa porque acredito que a mota esteve bem, podia ter conseguido algo melhor", rematou.