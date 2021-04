André Villas-Boas vai participar no Rali de Portugal, que se realiza entre os próximos dias 20 e 23 de maio e pontuável não só para o Mundial de Ralis (WRC) como para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), entre outras categorias.





O treinador de futebol, que em Portugal se destacou aos comandos do FC Porto, vai ter como co-piloto Gonçalo Magalhães e estará ao volante de um Citroën C3 e terá o número 57 na porta. André Villas-Boas é confesso admirador dos desportos motorizados e. Foi a sua primeira participação numa prova de ralis, ele que até já tinha participado no Dakar em 2018.Entre os 81 inscritos no Rali de Portugal, destaque inevitável para as grandes figuras do WRC. A Toyota alinhará com o campeão do Mundo em título Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta. Porém, o japonês foi preterido no que diz respeito ao campeonato de construtores, já que cada equipa pode apenas eleger um máximo de três pilotos para essa contabilidade e só os dois carros melhor classificados no final do evento irão efetivamente contribuir com pontos para a marca.A Hyundai já havia anunciado a constituição da sua equipa, com Thierry Neuville, Ott Tänak e o espanhol Dani Sordo, ao passo que a M-Sport Ford trará Gus Greensmith e o francês Adrien Fourmaux, que fará apenas o segundo evento da carreira na categoria máxima após a estreia auspiciosa na Croácia, com um 5.º final, atirando novamente Teemu Suninen para o WRC 2.Sendo esta prova pontuável para o CPR, estarão em ação pilotos bem conhecidos do público português como Armindo Araújo (campeão nacional em 2020), Bruno Magalhães, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, entre muitos outros.