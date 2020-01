Paulo Gonçalves: Palmarés recheado de títulos desde 1991

Palmarés do piloto Paulo Gonçalves, falecido este domingo durante a sétima de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, na sequência de uma queda.

Ao longo de uma carreira de 30 anos, o piloto de 40 anos, natural de Esposende, conquistou 24 títulos nacionais em diversas disciplinas do motociclismo (motocrosse, enduro e supercrosse).

Conta ainda com duas nomeações para "Atleta Masculino do Ano" pela Confederação do Desporto de Portugal. Em 2016, o IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude atribui-lhe o Prémio de Ética no Desporto por ter parado durante uma das etapas do Dakar2016, quando liderava a corrida, para ajudar o austríaco Mathias Walkner, que tinha caído.

Palmarés desportivo:

2019

- Abandono à 5.ª etapa do Rali Dakar Perú

2017

- 6.º classificado no Rali Dakar Paraguai Bolívia Argentina

2016

- Abandono à 11.ª etapa do Rali Dakar Argentina Bolívia (Vitória 1 Etapa)

2015

- 3.º classificado Campeonato do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno

- 2.º classificado no Rali Dakar Argentina Bolívia Chile

2014

- Vice-Campeão do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno

- Abandono à 5.ª etapa do Rali Dakar Argentina Bolívia Chile

2013

- Campeão do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno

- 10.º classificado no Rali Dakar Peru Argentina Chile

2012

- 3.º classificado Campeonato do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno

- 26.º classificado Rali Dakar Argentina Chile Peru

2011

- Campeão de Cross-Country na Alemanha

2010

- Campeão Nacional Todo-Terreno TT3

- Vice-Campeão Nacional de Cross-Country

2009

- 10.º classificado na geral do Rali Argentina Chile

- 2.º classificado na classe 450cc do Rali Argentina Chile

- 1.º classificado na classe Super Produção do Rali Argentina Chile

2008

- Campeão Nacional de Motocross Elite

- Campeão Nacional de Supercross 450cc

2007

- Campeão Nacional de Supercross SX1

- Campeão Nacional de Supercross Elite

- 23.º classificado no Rali Lisboa Dakar

2006

- 25.º classificado no Rali Lisboa Dakar

- Vice-Campeão Nacional de Supercross SX2

- Campeão Nacional de Motocross MX2

2005

- Campeão Nacional de Enduro 450cc

- Vice-Campeão Nacional de Enduro Absoluto

- Medalha de Ouro nos "Six Days of Enduro"

2004

- Campeão Nacional de Enduro 250cc - 2 Tempos

- Vice-Campeão Nacional de Enduro Absoluto

- Medalha de Ouro nos "Six Days of Enduro"

2003

- Campeão Nacional de Enduro + 250cc - 4 Tempos

2002

- Campeão Nacional de Motocross 250cc

- Campeão Nacional de Motocross Absoluto

- Campeão Nacional de Supercross

- Campeão Nacional de Enduro 4 Tempos

- Vice-Campeão do Mundo de Enduro Juniores

- Medalha de Ouro nos "Six Days of Enduro"

- Vice-Campeão Nacional de Enduro Absoluto

2001

- Campeão Nacional de Motocross 250cc

- Campeão Nacional de Motocross Absoluto

2000

- Campeão Nacional de Motocross 250cc

- Campeão Nacional de Motocross Absoluto

- Vice-Campeão da Europa de Motocross 250cc

- 3.º classificado no Campeonato Nacional de Supercross

1999

- Campeão Nacional de Motocross 250cc

1998

- Campeão Nacional de Motocross 250cc

- Campeão Nacional de Supercross

- 3.º Classificado no Campeonato da Europa de Motocross

1997

- Campeão Nacional de Motocross 125cc Sub-18

- Campeão Nacional de Motocross 125cc Open

- Campeão Nacional de Supercross

- Vice-Campeão Nacional de Motocross 250cc

1993

- Campeão Nacional de Motocross 80cc

1991

- Início na Competição