Diogo Ribeiro qualifica-se para as meias-finais dos 100 metros livres nos Mundiais de natação

Depois de ter feito história para o desporto português ao ter-se sagrado campeão do mundo dos 50 metros mariposa , em Doha, Diogo Ribeiro conseguiu esta quarta-feira a passagem às meias-finais dos 100 metros livres, ao terminar a qualificação em 48,72 segundos. O chinês Pan Zhanle, de apenas 19 anos e que detém o recorde mundial da categoria, foi o mais rápido com o tempo de 47,82.Refira-se que as meias-finais dos 100 metros livres dos Mundiais de natação se realizam ainda hoje, pelas 16h26.Gabriel Lopes, nos 200 estilos, e Mariana Cunha, nos 200 mariposa, asseguraram também a presença nas respetivas meias finais. Gabriel Lopes venceu destacado a 4.ª série das eliminatórias dos 200 estilos com 1.59,80 minutos, assegurando a presença na meia final com o sexto tempo entre os 42 nadadores inscritos. O melhor tempo foi obtido pelo suíço Jeremy Desplanches com 1.58,17. Já Mariana Cunha terminou a eliminatória dos 200 mariposa com 2.12,59 minutos muito próximo do seu máximo pessoal (2.12,16) que deu à nadadora do Colégio Efanor o 16.º tempo. O melhor registo foi obtido por Helena Bach (Dinamarca) com 2.09,21.14.02 - Eliminatórias 6.30AM Finais 4.00 PM06h32 - 50 Costas F – Camila Rebelo – 27.ª - 28,6506h45 - 100 Livres M – Diogo Ribeiro – 12.º - 48,7207h16 - Estilos M – Gabriel Lopes – 6.º - 1.59,8007h34 - 200 Mariposa F – Mariana Cunha – 16.ª 2.12,5916h26 -100 livres – Diogo Ribeiro - MEIA FINAL17h16 - 200 mariposa – Mariana Cunha - MEIA FINAL17h29 - 200 estilos – Gabriel Lopes - MEIA FINAL