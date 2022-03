Nadador russo perde patrocínio da Speedo após participar em evento organizado por Putin

Evgeny Rylov, nadador russo e bicampeão olímpico, perdeu o patrocínio da Speedo, empresa que produz acessórios para a modalidade, após marcar presença num evento organizado por Vladimir Putin na semana passada.A Federação Internacional de Natação (FINA) já reagiu ao sucedido em comunicado, assumindo estar "profundamente desapontada" com Rylov. De resto, este está, segundo o portal 'Insidethegames', entre o lote de oito atletas russos que foram vistos no evento a exibir o 'Z' de apoio ao país."Na sequência da presença de Rylov no Estádio Luzhniki em Moscovo durante o passado fim de semana, a Speedo pode confirmar que decidiu terminar a parceria com o nadador com efeito imediato. Condenamos a guerra na Ucrânia e estamos em solidariedade para com o povo do país, os nossos atletas, e todos os colegas que foram afetados pelo conflito", pode ler-se em comunicado da empresa, citado pelo 'Insidethegames'.Recorde-se que Rylov já esteve envolvido em outras polémicas: em 2021, por exemplo, foi alvo de acusações de doping.