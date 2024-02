Pinto da Costa recebe Angélica André após histórico bronze: «A simplicidade dela mostra a grande campeã que é»

Depois da conquista da histórica medalha de bronze na prova dos 10 km de águas abertas dos Mundiais de Doha, Angélica André chegou esta sexta-feira a Portugal e, pouco depois, foi recebida no Museu do FC Porto, onde o presidente Pinto da Costa revelou que assistiu à prova na televisão e aplaudiu o feito da nadadara olímpica, que 'entregou' a touca ao Museu."Vi a prova com muita satisfação e acompanhei com grande emoção. A simplicidade dela num momento tão importante mostra a grande campeã que ela é. Estou convencido de que nos vai dar ainda mais alegrias e que vai continuar a ser uma das embaixadoras do FC Porto pelo mundo fora durante muito tempo. Quando lhe atribuímos o Dragão de Ouro, foi pelo que tinha feito e por lhe termos reconhecido potencial para fazer mais. Hoje continuo a acreditar que ainda pode fazer mais. Para grandes feitos, poucas palavras, mas sinceras e sentidas. A Angélica André representa aquilo que defendo para quem dignifica e serve o FC Porto: rigor, competência, ambição e paixão. Quando é assim, tudo se consegue fazer. Esta vitória é fruto de tudo isso e espero que voltemos a estar aqui para a homenagear por outros feitos. Aproveito também para deixar uma palavra ao José Manuel Borges, que foi essencial em toda esta planificação e que tem um espaço muito grande no nosso coração por aquilo que faz para que o FC Porto seja cada vez maior", elogiou o presidente portista.Já Angélica André, que garantiu a vaga para Paris'2024, apreciou o gesto do responsável máximo do clube. "Agradeço ao presidente pelas condições de excelência que me proporciona, ao Eng.º Luís Fernandes, que abriu aqui uma porta muito importante, e ao José Manuel Borges, pois é ele quem faz isto realmente acontecer. Há várias peças fundamentais na minha preparação. É uma honra muito grande para mim e não é qualquer um que é recebido pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Estou muito contente por estar aqui e por ser recebida desta forma. Vou colocar esta medalha junto ao Dragão de Ouro", sublinhou.