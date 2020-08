Equipa da NFL não foge às polémicas: vídeo com nudez motiva denúncias de cheerleaders

Os dirigentes dos Washington Football Team - equipa da NFL (liga profissional de futebol americano) que abdicou da designação 'Redskins' e mudou de emblema por conotações racistas - voltam a estar debaixo de fogo depois de terem sido acusados de agressões verbais e assédio sexual por 15 ex-funcionárias do clube.





Agora, o 'Washington Post' revela novos desenvolvimentos do caso e 25 cheerleaders denunciam a existência de um vídeo com cenas de nudez que terá sido gravado sem o seu consentimento, em 2008, durante a sessão de gravação do habitual vídeo oficial do calendário de cheerleaders da equipa. De acordo com o jornal da capital norte-americana, esse vídeo de cariz sexual terá sido visto por alguns dirigentes da equipa, a pedido de Dan Snyder, proprietário da equipa desde 1999 e que já veio negar o seu envolvimento no caso."Não tenho conhecimento dos vídeos que são mencionados. Não pedi que esses vídeos fossem feitos e nunca os vi", explicou Snyder em comunicado publicado pela TMZ Sports. "Admito que tive muitas responsabilidades como proprietário e permiti que outros tivessem o controlo diário da franquia. No futuro, estarei mais envolvido e já fizemos mudanças importantes na estrutura", sustentou Snyder.Isto porque, segundo o 'Washington Post', a sessão teve a presença de um vice-presidente, Larry Michael, que alegadamente solicitou as gravação das imagens e referiu que as mesmas teriam sido pedidas por Daniel Snyder. Brad Baker, membro da equipa que trabalhava com Larry Michael, revelou o que o 'vice' transmitiu quando pediu as imagens: "Temos um projeto especial para o dono. Ele precisa que tenhamos as boas partes dos bastidores do vídeo das cheerleaders em DVD para ele". O 'Washington Post' adianta ainda a versão de um dos produtores da sessão, que afirmou que Larry Michael pediu a gravação do DVD "para uma reunião do executivo".