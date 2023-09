Está desaparecido depois da morte da mãe e vizinho relata: «Fez uma fogueira para queimar a roupa dela»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergio Brown foi dado como desaparecido no mesmo dia em queperto de um rio nos arredores de Chicago. Depois de o antigo jogador da NFL, um vizinho decidiu auxiliar a polícia com a cronologia dos acontecimentos."Viram-no a levar o lixo para fora e a fazer uma fogueira para queimar toda a roupa da mãe. Disseram-me que ele não estava em si nos últimos meses. Ele estava fora de si", contou Carlos Cortez - citado pelo 'Daily Mail' -, que vive perto da casa de Myrtle Brown.A morte da mãe de Sergio Brown foi considerada um homicídio devido aos múltiplos ferimentos que tinha no corpo.