Ex-jogador da NFL detido por suspeitas de homicídio da mãe

Sergio Brown, antigo jogador de futebol americano, foi detido por suspeitas de envolvimento na morte da mãe, de 73 anos.O corpo da mãe de Sergio Brown foi encontrado em meados de setembro com sinais de violência, perto de um rio em Maywood, nos EUA. Foi a família que deu o alerta à polícia sobre o seu desaparecimento. Na altura, suspeitou-se logo de homicídio devido aos múltiplos ferimentos. Nessa altura, Sergio Brown também foi dado como desaparecido.Dias depois, Sergio Brown apareceu e negou as suspeitas: "Notícias falsas. Tem de ser o FBI, eles entraram na minha casa… injustificadamente. Sequestraram-me duas vezes em casa, no Departamento da Polícia de Maywood. Tinha de ser o FBI ou a Polícia de Maywood. Achei que a minha mãe estava de férias", começou por dizer numa divagação incoerente e continuou: "É uma notícia falsa. Ela está reformada. O FBI teve de fazer isto. Eles têm o poder de fazer merda. O que diabo está a acontecer. São notícias falsas. Não venham brincar comigo".Um vizinho decidiu auxiliar a polícia com a cronologia dos acontecimentos e denunciou Sergio Brown. "Viram-no a levar o lixo para fora e a fazer uma fogueira para queimar toda a roupa da mãe. Disseram-me que ele não estava em si nos últimos meses. Ele estava fora de si", contou Carlos Cortez - citado pelo 'Daily Mail' -, que vive perto da casa de Myrtle Brown.Sergio Brown, de 35 anos, representou vários clubes ao longo da sua carreira: New England Patriots, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Buffalo.