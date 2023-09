Selecionador nacional justificou a não utilização de Anthony Alves contra a Geórgia

O pilar da seleção portuguesa de râguebi Anthony Alves sentiu uma dor num gémeo durante o aquecimento no encontro com a Geórgia e, por isso, não foi utilizado, explicou este domingo o selecionador Patrice Lagisquet.

O jogador do Mont Marsan era um dos seis avançados escalados para o banco de Portugal, numa estratégia que, admitiu o técnico, antes do encontro, visava "aguentar o poderio do 'pack' avançado georgiano" no encontro do Mundial França 2023, mas caiu por terra.

"O Anthony Alves sentiu uma dor já no aquecimento e não pôde ir a jogo. Por isso, voltou a entrar o Francisco Fernandes quando o Diogo Hasse Ferreira teve de sair", revelou Lagisquet durante uma sessão de 'rescaldo' do encontro da terceira jornada do Grupo C.

À exceção de Anthony Alves, todos os avançados que Lagisquet tinha no banco acabaram por ser chamados ao jogo.

Mas quando Diogo Hasse Ferreira teve de sair, por lesão, a instantes do final do encontro, voltou ao campo Francisco Fernandes, que tinha sido rendido por David Costa aos 55 minutos.

No râguebi, os jogadores da primeira linha que foram substituídos podem voltar ao campo em caso de lesão de outro jogador, se não houver mais nenhum jogador inscrito na ficha de jogo para essa posição específica.

A lesão de Anthony Alves, no entanto, obrigou Patrice Lagisquet a 'refrescar' apenas cinco das oito posições do 'pack' avançado, em vez de seis, como o técnico tinha idealizado.

"Por muito que façamos planos e elaboremos estratégias, não controlamos todas as variáveis e nem sempre podemos aplicar o que idealizámos", desabafou.

A resposta do 'pack' português, no entanto, foi positiva, nomeadamente "a defender o 'maul' e no 'scrum', especialmente na segunda parte", na qual a equipa foi sendo "cada vez melhor".

Questionado sobre se a necessidade de igualar a capacidade física dos adversários está a impedir os 'lobos' de fazer o jogo à mão que os caracteriza, o técnico frisou que "não se pode ser competitivo a este nível sem um 'pack' forte".

"Quando o adversário é muito físico, temos de ser capazes de lutar e competir a esse nível. No râguebi, se não fores capaz de competir fisicamente, não existes", lembrou Lagisquet.

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Austrália no domingo, às 16:45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Mundial França 2023.

Portugal 'folgou' na primeira jornada da fase de grupos, antes de perder com o País de Gales, por 28-8, em 16 de setembro, e de empatar 18-18 com a Geórgia, no sábado.

Após defrontarem a Austrália, os 'lobos' têm ainda encontro marcado com Fiji, em 08 de outubro.

O Campeonato do Mundo de râguebi França 2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.