Frederico Morais diz-se cheio "de motivação para atacar o próximo ano"

Frederico Morais é um homem satisfeito com o histórico top 10 final do ranking mundial alcançado esta sexta-feira, após o final do Corona Open México, a última etapa da fase regular do World Tour 2021. Após ter sido 5.º na prova mexicana, Kikas subiu uma posição no ranking e carimbou a melhor prestação de sempre de um português no CT, superando o 14.º posto alcançado em 2017, no seu ano de estreia. Um feito que diz dar-lhe ainda mais motivação para a próxima temporada.





"Está feito mais um ano de WCT, mais um ano de 25 ao peito… e que ano este", começou por frisar Frederico nas redes sociais. "Top 10 pela primeira vez, a minha melhor classificação final, a melhor de sempre de um português no CT. Tudo isto é motivo de orgulho e enche-me de motivação para atacar o próximo ano com ainda mais vontade", garantiu Kikas.Apesar de a temporada do português no circuito mundial ter chegado ao final, faltando apenas disputar-se a grande final, onde só vai o top 5 mundial, Kikas não terminou ainda a época. O surfista de Cascais vai participar nas Challenger Series até dezembro, de forma a manter o ritmo e o foco para a próxima temporada."Acabou o CT 2021 mas não acabou a época. Agora, temos as Challenger Series que vão ser mais uma boa ferramenta de treino", confirmou Kikas, sobre o novo circuito secundário da WSL que junta os melhores surfistas de cada região, qualificados pelo QS, e que apura vagas para o World Tour do próximo ano.Apesar de Frederico Morais ir participar nas Challenger Series sem qualquer objetivo de qualificação, que já está garantida via o lugar do ranking do CT, estas etapas vão contar também com os portugueses Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot, que procuram juntar-se ao compatriota na elite mundial. O calendário conta com quatro etapas, de setembro a dezembro, com uma delas a ser na Ericeira, em Outubro.Por fim, Kikas deixou uma palavra de agradecimento aos fãs e também à World Surf League. "Uma palavra especial para a WSL que uma vez mais demonstrou uma capacidade incrível de lidar com toda a incerteza e dificuldade que esta pandemia nos trouxe. Um muito obrigado a todos vocês por partilharem o vosso apoio e carinho comigo. Seguimos juntos para o que aí vem. Até já Portugal", rematou.