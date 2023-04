Norte-americana agredida no mar por surfista garante: «Não é a primeira vez que bate em mulheres»

Sara Taylor, surfista norte-americana que nos últimos dias foi agredida no mar em Bali por João Paulo Azevedo , praticante brasileiro da modalidade, falou ao 'Globo Esporte' sobre o terror que viveu aquando do incidente, frisando que ficou "em choque" e que "tudo aconteceu muito rápido"."Eu estava a surfar numa zona que estava cheia e vi algumas pessoas a irem umas contra as outras. Às vezes é algo que acontece no surf. Aquela onda [a que, alegadamente, deu início à discussão] veio e eu estava no lugar certo. Um rapaz esbarrou em mim de forma intencional, não foi um acidente. Veio na minha direção como se me quisesse bater", começou por revelar.E prosseguiu: "Aconteceu tudo muito rápido. Eu estava confusa, nem entendi muito bem o que ele estava a gritar. Eu não queria discutir, só queria surfar, então atirei água para a cara dele para ele parar. Continuei a nadar e foi aí que ele me bateu. Fiquei em choque, mas não queria sentir-me derrotada, como se eles me tivessem afastado. Continuei a surfar ali durante pelo menos uma hora".Sara, que estava com uma amiga, relatou ainda o escalar da tensão quando, alguns momentos depois, todos os presentes se deslocaram para a areia. "Ela [Charlie, a amiga] queria filmar a cara dele, só para ter a certeza que tinha sido ele a agredir-me. Ele ficou irritado e tentou tirar-lhe a câmara. Foi tudo muito rápido depois disso. Ele atacou-a e eu tentei defendê-la. Estava uma luta muito feia. Algumas pessoas na praia ficaram a ver aquilo e a pedir para parar, mas gostava que nos tivessem ajudado. Ninguém foi tentar segurar o JP. Só queríamos ir embora. O amigo dele ameaçou-nos, insultou-nos e chegou a ir atrás de nós. Poderia ter sido muito pior".A norte-americana acabou por ir à polícia, onde apresentou queixa de João Paulo Azevedo e do amigo. "Fomos à polícia. Se não tivéssemos ido, ele ia continuar a fazer aquilo. Disse-lhes que não era a primeira vez que ele batia em mulheres, mas que desta vez estava filmado. Quis registar o momento para que ele parasse de fazer isso. Parece estar descontrolado. Quero que eles paguem por aquilo que fizeram", concluiu.