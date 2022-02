E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alfons Godall, antigo vice-presidente do Barcelona durante o primeiro mandato de Laporta, atacou Rafael Nadal nas redes sociais. O tenista espanhol venceu o Open da Austrália e tornou-se o primeiro atleta masculino da modalidade a conquistar 21 Grand Slams , feito que, além de não ter impressionado Godall... ainda deu origem a algumas palavras menos simpáticas."Rafael Navidad [n.d.r.: a palavra 'Nadal' significa Natal em catalão] dá-me angústia desde o primeiro dia. Meto-o no mesmo saco da seleção espanhola, do Real Madrid, de Fernando Alonso, e de tudo o que representa o Estado inimigo", pode ler-se na publicação, que não tardou em esperar por respostas e que 'obrigou' Godall a responder mais tarde."Parece que houve pessoas que ficaram um bocadinho chateadas! Boas noites a todos", ironizou.Recorde-se que Nadal já confessou ser adepto dos merengues