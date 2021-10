ATP investiga "graves" acusações de violência doméstica feitas por ex-namorada de Zverev

A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) anunciou a abertura de uma investigação interna para apurar as acusações de agressão feitas pela tenista russa Olya Sharypova ao ex-namorado, o alemão Alexander Zverev, durante o Masters 1000 de Xangai em 2019.





"Está em curso uma investigação interna em relação às alegações sobre Alexander Zverev no Masters 1000 de Xangai. A ATP repudia totalmente qualquer forma de violência ou abuso e vai investigar tais alegações em relação à conduta num torneio ATP", pode ler-se em comunicado emitido no site da ATP.Na mesma nota, Massimo Calvelli, CEO da ATP, esclarece que "as acusações feitas a Alexander Zverev são graves e temos a responsabilidade de lidar com elas. Esperemos que a investigação permita estabelecer os factos e determinar o que deve ser feito". Sabemos que Zverev aceita a nossa investigação e sabemos que negou todas as acusações", acrescenta o responsável.Sharypova acusou Zverev, atual número 4 do ranking mundial e campeão olímpico em Tóquio'2020, de tê-la agredido durante o referido torneio de Xangai. A russa garantiu ainda ter sido ameaçada pelo pai do tenista alemão. "Ele ficou chateado porque deixei fruta em cima da mesa de massagens dele e tratou-me muito mal. Tive uma quebra de açúcar, tive de tomar insulina. Quando melhorei tratou-me muito mal, ofendeu-me e disse-me para arrumar as minhas malas e voltar para a Rússia. Fui tomar banho e, ao sair, ainda nua, esmurrou-me na cara e nos braços", revelou Sharypova.Recorde-se que, no ano passado, a russa acusou Zverev de ter tentado estrangulá-la , também em 2019, semanas antes do US Open.