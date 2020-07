«Foi um desastre»: as duras críticas de Kuerten a Djokovic

As críticas a Novak Djokovic não param e desta vez foi Gustavo Kuerten, ex-tenista e antigo número 1 do ranking e três vezes campeão em Roland Garros. Em declarações ao GloboEsporte, o brasileiro criticou abertamente a realização do torneio Adria Tour organizado pelo sérvio a 13 de junho.





"Foi muito impactante. Foi um autêntico desastre. "Há que saber separar os problemas do evento e do torneio de outros erros graves . Do ídolo, da pessoa que também tem uma margem de erro aceitável e um currículo cheio de exitos", afirmou.Gustavo Kuerten refere ainda que esta pode ser uma situação da qual se podem retirar ainda ilações positivas podendo servir como exemplo de erros que se devem evitar na realização de eventos futuros da modalidade."Temos que procurar os benefícios destes erros para os próximos torneios. Existem países que têm um risco mais baixo de contágio e o ténis ainda não tem um método para realizar partidas durante a pandemia do Covid-19", concluiu.