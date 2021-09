Carlos Alcaraz faz (ainda mais) história no US Open

Carlos Alcaraz continua a fazer história no US Open. Depois de eliminar o grego Stefanos Tsitsipas, número três mundial, o espanhol (55º) tornou-se no tenista mais jovem (18 e 123 dias) a atingir os quartos-de-final do torneio norte-americano desde o início da 'era Open' em 1968, ao derrotar o alemão Peter Gojowczyk (141º).





Alcaraz levou a melhor por 3-2 (5-7, 6-1, 5-7, 6-2 e 6-0) em três horas e 31 minutos e vai agora defrontar o canadiano Felix Auger-Aliassime (15º), que bateu o norte-americano Frances Tiafoe (50º) por 3-1.No torneio feminino a grande surpresa continua a ser Leylah Fernandez. A canadiana, 73ª da hierarquia mundial, já havia eliminado a campeã de 2020 Naomi Osaka e ontem deixou pelo caminho a alemã Angelique Kerber (17ª) por 2-1 (6-4, 5-7 e 2-6) para chegar aos 'quartos', onde terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina (5ª).