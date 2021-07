Kyrgios: «Sei que isto pode irritar muita gente mas não interessa vencer um Grand Slam»

Depois da vitória frente ao italiano Gianluca Majer que o permitiu avançar para a terceira ronda de Wimbledon, Nick Kyrgios, tenista australiano, foi muito crítico relativamente à relva do terreno, e garantiu que não está interessado "na vitória no Grand Slam", uma vez que "nem todos os atletas podem ser como Federer ou Djokovic".





"Não coloco mais pressão em cima de mim. Não me interessa vencer Grand Slams. Sei que isto pode irritar muita gente, mas a vida é minha. Estou bem e estou a divertir-me", começou por dizer, antes de destacar dois "deuses" da modalidade: "Nem todos podem ser Federer ou Djokovic. São atletas que surgem uma vez em décadas, que inspiram milhões de pessoas. São como deuses, e eu também os vejo assim".Kyrgios aproveitou ainda para tecer duras críticas à relva de Wimbledon: "A primeira coisa que quero deixar clara é que estas são alguns dos melhores 'courts' de relva do mundo, mas toda a gente concorda que têm abrandado muito. Não jogo da maneira que quero. Os 'courts' de relva devem ser muito rápidos e recompensar quem está a servir, ou aqueles que são bons a subir à rede, como Federer. Não aproveitamos o serviço tão bem como deveríamos. Há uns anos, não se conseguia retribuir serviços tão facilmente aqui. Hoje, servi a mais de 220 quilómetros por hora, e o Majer estava a devolver facilmente. Não deveria acontecer, mas é o que é", rematou.Recorde-se que o australiano bateu o italiano pelos parciais de 7-6(7), 6-4 e 6-4, avançando assim para a ronda seguinte do torneio de Wimbledon.