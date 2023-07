Prestígio... e milhões: saiba quanto recebeu Carlos Alcaraz pela vitória na final de Wimbledon

Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez Wimbledon este domingo, numa final onde venceu o sérvio Novak Djokovic em cinco sets, ao cabo de mais de quatro horas e meia. E além de ter segurado a liderança do ranking ATP e de ter adicionado mais um troféu ao seu palmarés, o tenista espanhol somou ainda... mais alguns milhões na conta bancária.De acordo com o 'AS', o triunfo do jovem espanhol, de apenas 20 anos, rendeu-lhe nada mais nada menos que 2,3 milhões de libras, o equivalente a cerca de 2,7 milhões de euros. Este prémio, refira-se, é o mesmo tanto para a competição masculina como para a feminina, e tem a tendência de aumentar a cada edição. Em 2022, por exemplo, Djokovic levou a melhor no torneio e recebeu 2 milhões de libras, o equivalente a cerca de 2,3 milhões de euros nos dias de hoje.