Sporting-Benfica, em direto

- Já Marcel Matz, técnico do Benfica, disse que trabalhou durante a semana para dois objetivos, "à procura da vitória com o Sporting e conquista da Supertaça", cuja final estava agendada para quarta-feira frente ao Sp. Espinho. Só que a Federação (FPV) decidiu adiar para uma data posterior o jogo previsto para o Multiusos de Gondomar, ainda relativo à época de 2020. Os tigres informaram que "por determinação da Unidade de Saúde territorialmente competente, os elementos da equipa técnica e jogadores do clube terão de cumprir um isolamento profilático até 27 de outubro, devido à Covid-19".





- O treinador do, Gersinho, pede concentração máxima para bater o rival: "O dérbi é sempre um grande jogo, trabalhámos bem e estamos motivados, tentando acertar algumas dificuldades que identificámos. Na Supertaça cometemos erros não forçados, situações em que tínhamos a bola numa condição favorável e acabámos por falhar. Não soubemos aproveitar e temos de fazer isso desta vez porque num jogo destes não podemos deixar passar a hipótese de pontuar."- Boa tarde! Depois do espetacular dérbi nas meias-finais da Supertaça , onde o Benfica bateu o Sporting na 'negra', as duas equipas voltam a defrontar-se hoje, a partir das 15 horas, mas desta vez em duelo da 7ª jornada do Campeonato. Um encontro para seguir aqui em direto!