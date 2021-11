Benfica-Sporting, em direto

há 49 min 18:24

Primeiro dérbi para o campeonato esta época

Boa tarde! O Benfica recebe o Sporting esta quarta-feira, às 19 horas, no pavilhão da Luz, em jogo em atraso 6.ª jornada do campeonato nacional de voleibol, o qual é liderado pela Fonte do Bastardo. Esta partida devia ter sido disputada a 30 de outubro, mas as condições climatéricas que provocaram humidade no pavilhão dos encarnados impediram que o dérbi se realizasse. O Sporting é 3.º, com 21 pontos, mais dois que o Benfica, que segue em 4.º lugar, com 19 e menos dois jogos disputados que os leões.



Recorde-se que as duas equipas já se defrontaram esta temporada na Supertaça, num encontro que sorriu aos encarnados, que triunfaram por 3-2.