Sporting-Benfica, em direto

há 2 horas 14:14

Marcel Matz: «Precisamos da vitória para acabar em 1.º lugar e poder decidir o playoff em casa»



Luís Manuel Neves

Marcel Matz, técnico do Benfica, perspetivou um jogo equilibrado e vincou que o foco é terminar esta fase no 1.º lugar.



"O jogo vai ser equilibrado. Tem sido nos outros jogos e assim vai continuar. O Sporting é uma equipa estruturada para o título. Conseguimos algumas vitórias, mas com muita dificuldade. Tivemos de jogar muito bem e esforçarmo-nos. A expectativa é de um jogo nesse nível. Estamos na reta final da época. Falta este jogo para fechar esta fase, depois vem a final four da Taça de Portugal e o play-off do Campeonato Nacional. Vai ser muito duro e temos de estar dispostos a dar tudo o que temos. Precisamos da vitória para finalizar em 1.º lugar e poder decidir o playoff em casa", destacou à BTV.



"A nossa equipa é equilibrada, com opções equilibradas no banco. Cada um dá o seu melhor. Temos bons jogadores, mas a equipa não depende de apenas um jogador. O Sporting é diferente, porque tem o [José] Masso, um oposto que está a receber muita bola do distribuidor. Temos de nos preparar para neutralizar", disse ainda.



"Alguns treinadores de algumas equipas costumam dizer que agora é que começa o campeonato. Quem afirma isso é quem está a passar por maiores dificuldades. Penso de forma diferente. Acho que temos feito uma boa temporada até agora, e isso dá consistência à equipa. Temos de continuar a jogar bem e a ter resultados positivos. Fizemos uma boa temporada, a Fonte do Bastardo também está a fazer uma boa época, o Sporting sofreu um pouco mais no início da 2.ª fase, mas agora cresceu e o Esmoriz conseguiu o 4.º lugar e teve mérito. Tivemos uma derrota até agora e isso, na fase decisiva, dá maior bagagem à nossa equipa", finalizou.