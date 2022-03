Gersinho: «O início do segundo e terceiro parciais fizeram a diferença»

O Sporting perdeu na receção ao Benfica (1-3) , em jogo da 14.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional. Após o encontro, Gersinho realçou o facto de os encarnados serem "muitos consistentes e erram pouco" quando estão em vantagem."O primeiro set foi bem jogado, fomos consistentes. Nos dois seguintes foi o início do set que fez diferença, com eles a abrirem vantagem e no final do set não podíamos errar, o que é mais complicado, porque o Benfica é muito consistente e erra pouco. Hoje também percebemos algumas dinâmicas, o que foi importante para o futuro, já a pensar na Taça de Portugal, onde para a semana vamos novamente defrontar este adversário e onde queremos evitar erros. Vai ser um novo jogo, uma nova história, com intensidade diferente", frisou o treinador do Sporting após o encontro.Também João Fidalgo abordou a partida, tendo pedido foco para novo duelo com as águias no próximo sábado, mas desta feta para a Taça de Portugal."A primeira palavra é para os adeptos, por esta moldura humana, por estarem sempre connosco, e isso vai ser importante até ao final da época. Os jogos com este rival têm sido decididos nos detalhes e este não foi exceção. Não mexia com a classificação, mas queríamos ganhar. A partir de agora vai ser jogo a jogo, ponto a ponto, a começar já na próxima semana, novamente frente ao Benfica, na Taça. Esta equipa tem feito um trabalho exemplar e só podemos é estar confiantes para o que se avizinha, quer na Taça quer no playoff", frisou o jogador do Sporting.