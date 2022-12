Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 16:29

Rivais encontram-se após temporada abaixo das expectativas



David Cabral Santos

Sporting e Benfica medem forças em jogo da 12ª jornada da fase regular do campeonato de voleibol, no Pavilhão João Rocha, num momento em que ambos têm-se mostrado abaixo das expectativas. As águias figuaram no 4º lugar e o rival verde e branco está um lugar abaixo, numa tabela liderada pela Fonte do Bastardo, que averbou 11 vitórias em outros tantos jogos. O primeiro dérbi da temporada disputa-se a partir das 18h30.