Benfica bate Sporting na 'negra' em dérbi eletrizante

há 1 horas 19:30

Benfica ganha o 5.º set por 15-12 e ganha o jogo!



Paulo Calado

O Benfica derrotou o Sporting por 3-2 na 'negra' ((28-30, 25-23, 19-25, 25-23 e 15-12), num dérbi eletrizante da 12.ª jornada do playoff do campeonato nacional e que foi marcado pelas constantes mudanças de vantagem no marcador. Os leões até estiveram por duas vezes em vantagem no jogo (0-1 e 1-2), mas não conseguirem conter o grande arranque das águias no quarto set, tendo ainda sofrido uma reviravolta no derradeiro set quando tinham três pontos de vantagem.



As águias mantém assim o 1.º lugar do 2.ª fase do playoff - estando já apuradas para a próxima fase tal como os leões - com 40 pontos, enquanto o Sporting, que somou a segunda derrota consecutiva nesta fase, segue em 3.º, com 29.



Amanhã joga-se a 13.ª jornada desta fase da competição com o Benfica a visitar o Esmoriz e o Sporting a receber o Castêlo da Maia.