João Coelho após derrota frente ao Benfica: «Saio vencido, mas não convencido»

Após a derrota do Sporting frente ao Benfica na 'negra' , na 12.ª jornada da 2.ª fase do playoff do campeonato nacional, João Coelho considerou que o resultado mais justo seria a vitória dos leões."O Benfica reagiu bem à desvantagem inicial do 5.º set. Merecíamos aqui uma vitória, estivemos por cima em vários períodos do jogo. Tivemos um pouco mais de serviços do que pretendiamos, baixámos as iniciativas de ataque no 4.º e 5.º sets. Saio daqui vencido, mas não convencido. Demos uma boa resposta, jogámos olhos nos olhos e estamos tristes porque não ganhámos", referiu o treinador do Sporting à BTV.Já Pedro Cardoso, jogador dos leões, afirmou que o empate seria o resultado mais justo, ainda que não sejam permitidas igualdades no voleibol. "O que fez a diferença? É difícil dizer, porque o jogo acabou há pouco. Houve sempre diferença mínima no marcador, é preciso sentarmo-nos e avaliar o que aconteceu. Tivemos oportunidades boas em todos os sets, mas não aproveitámos. Jogámos com uma equipa experiente e isso fez a diferença", começou por referir à BTV."Foi um jogo muito equilibrado de início ao fim. Os adeptos das duas equipas esperam isso mesmo. No voleibol não há empates, mas talvez fosse o mais justo. As duas equipas foram estáveis", concluiu.