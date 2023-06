Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Maia: «Superou as expectativas» Voleibolista coloca ponto final na carreira aos 52 anos, 46 deles dedicados à modalidade. Para já, o seu futuro passa pela função de treinador, mas abre as portas ao dirigismo e em dar o seu contributo ao desporto português. Foi distinguido com o Record de Ouro





• Foto: Luís Manuel Neves