Benfica renova com Hugo Gaspar

Hugo Gaspar renovou contrato com o Benfica, anunciou esta sexta-feira o clube na sua página oficial. A menos de dois meses de completar 40 anos, o experiente jogador dos encarnados vê renovado o seu contrato que o liga ao bicampeão nacional, clube que representa desde 2010."Encaro esta renovação com muito otimismo, é sinal de que as coisas correram bem. A época passada acabou por ser uma excelente época desportiva a nível coletivo e, da minha parte, a nível individual. Esta renovação prova que ainda acreditam em mim e também demonstra que eu quero estar aqui e que estou concentrado a 200 por cento para continuar a acrescentar mais títulos ao Benfica", afirmou o oposto internacional português.Hugo Gaspar é assim o primeiro jogador a ser confirmado no plantel encarnado, que vai continuar a ser orientado por Marcel Matz, que renovou a semana passada . "O meu papel é, acima de tudo, representar este grande grupo de atletas. Temos um grupo estável, já muito experiente e que tem demonstrado que, junto, unido e com todos os nossos adeptos, conseguimos ganhar. Vamos apostar nessa mesma experiência e união dos últimos anos, que vai certamente trazer frutos. O meu papel é motivá-los, chateá-los, colocá-los a treinar melhor, ajudar e unir o balneário, que é um dos nossos trunfos mais fortes."