Jogadores destacam feito histórico da Seleção Nacional: «Desta vez não morremos na praia»

A Seleção Nacional fez história ao derrotar a Grécia e apurar-se pela primeira vez para os oitavos-de-final do Europeu de voleibol. No final da partida, os jogadores orientados pelo selecionador Hugo Silva não esconderam a enorme felicidade pelo feito alcançado em Varsóvia, na Polónia.





"Depois de tantos anos estamos a fazer história no voleibol português. Estou muito contente por este grupo. Conseguimos demonstrar num jogo decisivo, em que tínhamos pressão, que conseguimos lidar com isso e desta vez não morremos na praia, como costuma acontecer sempre. E estamos muito orgulhosos por isso, significa que estamos a crescer, a evoluir, e temos que dar o devido valor a este feito. Estamos entre os melhores" afirmou o capitão, Alexandre Ferreira.Portugal vai agora defrontar a Holanda e os jogadores acreditam que tudo é possível. "Chegamos a este último jogo com grandes expectativas em relação à qualificação. Abordámos um bocadinho com ansiedade o segundo 'set', mas depois conseguimos dar a volta no terceiro e a vitória aconteceu naturalmente. É a primeira vez que passamos a fase de grupos, num grupo que era muito difícil, mas provámos que merecemos estar onde estamos. Agora, é tentar fazer o melhor nos oitavos de final, desfrutar ao máximo, já sabemos que é frente à Holanda, e tentar fazer uma surpresa boa e chegar o mais longe possível", referiu Ivo Casas."Finalmente passámos uma grande barreira, que já estávamos a dever desde o último Europeu e isto traz-nos uma alegria muito grande. É o coroar de um trabalho que tivemos este verão, que foi muito árduo e difícil. Domingo é a Holanda. Já ganhamos, já perdemos, eles estão num grande nível, apresentam um voleibol muito bom, ganharam o grupo, vão estar muito fortes, mas é um jogo de mata-mata", analisou Hugo Gaspar.