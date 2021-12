Marcel Matz: «Duas derrotas na Champions? Só dão mais motivação»

Marcel Matz abordou a segunda derrota na Liga dos Campeões consentida esta quarta-feira pelo Benfica ( 1-3 ) frente ao Berlin Recycling Volleys. O treinador das águias assumiu ter espírito positivo para encarar novo desaire."Só dão mais motivação. Ficamos chateados, claro, pois a expectativa era de ser um jogo equilibrado e ganhar, mas temos de voltar agora a trabalhar e fazer o que fazemos sempre. Vamos estar bem preparados para os próximos jogos. Tenho a certeza que os jogadores, no sábado, estarão num bom plano de novo", referiu no final do encontro à BTV, passando a explicar o que sucedeu na quadra."A agressividade no serviço é fundamental. O adversário é equilibrado, com bons jogadores em todas as posições. No terceiro 'set', conseguimos impressionar bem no serviço, na zona 4 deles. Entrámos com uma expectativa muito boa, para um confronto equilibrado, e não foi o que aconteceu. Até o 'set' que ganhámos foi desequilibrado. Foi uma questão de entender o jogo. A equipa que conseguia vantagem no 'set', conseguia vencer. Jogámos muito bem no terceiro 'set', mas eles já começaram muito forte no quarto e começaram na frente. Foram eficientes e ganharam o jogo. Temos um grupo diferente e maior, eles têm seis ou sete jogadores a nível internacional. Estão um pouco mais no auge. Nós temos um grupo grande, com potenciais diferentes, até psicologicamente", resumiu Matz.