Marcel Matz: «Sporting foi superior no 3.º set, mas nós fomos melhores nos outros»

Marcel Matz referiu que o Benfica mereceu a vitória frente ao Sporting , na 12.ª jornada da 2.ª fase do playoff do campeonato nacional, visto ter sido melhor na maioria dos cinco sets do encontro."Foi um jogo bem jogado. Estávamos bem organizados no 1.º set, perdemos e ficou mais complicado para dar a volta. O Sporting jogou bem no 3.º set. Estava difícil de acertar esse jogo deles. No 3.º set, o Sporting foi superior, mas merecemos a vitória. Foram melhores nesse set, mas nós fomos melhores nos outros. Tiveram uma sequência de serviços, falta de capricho da nossa parte. Jogo apertado e decidido nos detalhes, vencia quem tem mais capacidade nos momentos em que a bola está no chão. Segue-se uma jornada dupla, a sobrecarga é grande, mas queremos ganhar amanhã e terminar a 2.ª fase do playoff no 1.º lugar", começou por dizer o técnico do Benfica à BTV."Difícil perceber a troca que fizemos com Japa próximo de [Tiago] Viola na receção. Fizemos isso como estratégia para ganhar. No 3.º set, o Sporting jogou muito bem e fez 13 pontos em 14, se não me engano. Um serviço muito forte, fizeram um 3.º set impecável e tivemos um set bem jogado. Os adeptos apoiaram-nos muito. Pedi aos jogadores para aproveitarem o apoio das bancadas e relaxarem, assim é mais fácil para eles trabalharem da melhor forma e mostrarem o que sabem. Não sei se conseguiram relaxar, estava a ver de fora, mas devagar construímos uma reviravolta boa. Fizemos a cambalhota no 5.º set e ganhámos também o jogo e não só o set", acrescentou.Também Thales Falcão analisou a partida à BTV, após aquele que foi o primeiro dérbi do jogador dos encarnados no pavilhão da Luz. "Enfrentamos uma equipa de alto nível. O público é sempre um jogador a mais, dá energia que precisamos. Foi um jogo difícil, sabíamos que o Sporting ia procurar um resultado positivo. Esperamos sempre um jogo difícil, felizmente saímos com dois pontos e amanha vamos com tudo para conquistar os três pontos", afirmou o jogador das águias."Sensação do primeiro dérbi na Luz? Muito gratificante receber o apoio das bancadas cheias. Os adeptos apoiam-nos nos bons e nos maus momentos. O bom do voleibol é que em cada set te renovas. Vem um novo set e há uma nova oportunidade de vencer, é assim que pensamos sempre com foco total para ganhar", terminou.