Miguel Maia Sá vai jogar ao lado do tio no Sporting: «Era um dos meus sonhos»

O Sporting anunciou esta terça-feira Miguel Maia Sá como novo reforço da equipa de voleibol, tal como Record adiantou em primeira mão hoje. O jogador chega proveniente do Espinho para reforçar a equipa orientada por Gersinho, que esta manhã também anunciou a renovação de Hélio Sanches.





Em declarações aos meios oficiais do clube de Alvalade, mostrou-se preparado para o desafio e consciente da responsabilidade: "Para mim é uma honra enorme chegar a este clube. O Sporting tem uma história única e uma massa adepta muito grande. A responsabilidade de o representar é enorme e por isso vou contribuir com tudo aquilo que conseguir. Vou dar tudo de mim".O jovem vai jogar ao lado do tio Miguel Maia, que recentemente também renovou pelos leões, realizando assim um desejo antigo. "Era um dos meus sonhos desde sempre e agora vai realizar-se. O meu tio é um jogador muito bom e eu tento sempre aprender com ele", frisou.Miguel não esconde a influência do tio mas admite querer trilhar o seu próprio percurso no voleibol: "Os conselhos dele são basicamente: descansar bem para conseguir dar 100 por cento no treino, porque 50 não chega; trabalhar sempre mais do que os outros; e fazer o meu próprio caminho".