Rodrigo Barroso: «Vitória era importante para garantirmos o fator casa no playoff»

Rodrigo Barroso, treinador-adjunto do Benfica, realçou a importância da vitória dos encarnados diante do Sporting (1-3), devido ao facto de os encarnados terem partido para o jogo ainda sem o 1.º lugar da 2.ª fase do campeonato assegurado.





"É bom jogar no João Rocha e ter aqui adeptos, quer do Sporting quer os nossos, a quem deixo uma palavra de agradecimento. Foi um jogo em que para nós decidia o primeiro lugar e era importante para garantirmos o fator casa no playoff. Conseguimos aplicar novas estratégias, reagir bem a um set inicial menos conseguido e para a semana estaremos na Taça de Portugal para voltar a triunfar", destacou o treinador do Benfica após o jogo no Pavilhão João Rocha.Tiago Violas também abordou o encontro. "O Sporting entrou no jogo com muita força e nós, nessa fase, estivemos abaixo do nosso registo habitual. Contudo, depois tivemos uma grande resposta e garantimos o primeiro lugar na qualificação, que era o nosso principal objetivo", assumiu.