Sporting antevê dificuldades nas Caldas da Rainha

Na antevisão ao duelo frente ao Sp. Caldas agendado para quarta-feira, que foi interrompido no último dia 20 devido às más condições do piso, o treinador do Sporting Gersinho mostra-se confiante mas alerta para as dificuldades que o adversário vai criar.





"Vai ser um jogo difícil. Já tinha sido quando o jogo começou lá, mas as condições de segurança não permitiram que continuasse e a equipa de arbitragem decidiu não dar continuidade. Mas agora vai voltar a ser um duelo complicado. Na primeira volta, eles tinham a equipa incompleta. Agora têm todos os jogadores. É uma equipa alta com um bloco forte. Se não tivermos uma boa recepção, podemos sofrer. Temos de estar bem atentos a essa situação", comentou o treinador leonino, ao site do clube.Recorde-se que o Sporting perdia por 25-21 (1.º set) e por 13-9 (2.º) quando o jogo foi interrompido. O jogo foi remarcado para quarta-feira e vai começar do início, ou seja, a vantagem do Sporting das Caldas já não conta.O encontro tem início às 21 horas de quarta-feira, no Pavilhão Rainha Dona Leonor, nas Caldas da Rainha.