'Vice' do Benfica e a polémica no voleibol: «Presidente da federação preferiu desrespeitar-nos»

Fernando Tavares criticou duramente a decisão da Federação Portuguesa de Voleibol de não entregar o troféu de campeão nacional ao Benfica, ontem, na Ilha Terceira. Numa publicação na sua página de Facebook, o vice-presidente dos encarnados reitera que as águias só aceitam receber a taça nos Açores e sublinha: "Se tal não ocorrer não haverá taça e estou certo que será criado no Museu Cosme Damião um espaço que glorifique a nossa magnífica equipa e enalteça este infeliz e triste incidente protagonizado por uma federação amadora".





Recorde-se que os jogadores do Benfica acabaram por improvisar um troféu para ‘substituírem’ a Taça oficial, que o clube acabou por não receber."O Presidente da FPV afirmou que a taça de campeão nacional não foi entregue por causa da pandemia, que não pretendiam andar de um lado para o outro com a taça e que finalmente tinha avisado o Benfica. Estas declarações, para além de pouco institucionais, quando refere "andar com a taça de um lado para o outro" como de um frete ou uma vulgaridade se tratasse, tem vários equívocos. Primeiro não me pareceu que a pandemia tivesse afastado público do pavilhão e representasse um problema. Segundo se era para andar com a taça de um lado para ou outro essa expressão tem um pressuposto preconceituoso: o Benfica nunca conseguiria fechar o título na Terceira. Finalmente quando afirma ter avisado o Benfica. Na verdade quando contactado por um membro do staff do Benfica, e não o contrário, a propósito de outro assunto o presidente da federação realmente a meio da conversa referiu ser possível que ninguém fosse aos Açores deixando a ideia, a conversa decorreu quinta feira, que tal podia ser alterado caso o Benfica ganhasse na sexta feira como acabou por se verificar. Desta forma, o presidente da federação teve tempo para emendar a mão. Mas não, preferiu desrespeitar o Benfica e a sua equipa de Voleibol. Quanto à sua última declaração que entregará a taça em tempo oportuno eu diria que o tempo oportuno teria sido entregá-la no dia do desfecho, esse tempo oportuno terminou, e que a partir daqui o Benfica não abdica da sua entrega na Casa do Benfica da Ilha Terceira. Se tal não ocorrer não haverá taça e estou certo que será criado no Museu Cosme Damião um espaço que glorifique a nossa magnífica equipa e enalteça este infeliz e triste incidente protagonizado por uma federação amadora".