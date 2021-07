Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes escolheram Mykonos para descansarem mas quem tem feito a festa são as respetivas namoradas. April Ivy, Inês Degener Tomaz e Madalena Neves têm preenchido as suas contas do Instagram com fotografias dos belos dias que lá estão a passar, com a última a surpreender os seus seguidores. "O Instagram não estava preparado", elogiou April Ivy [Fotos Instagram April Ivy, Inês Degener Tomaz e Madalena Neves]