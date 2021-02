Gonçalo Ramos voltou esta segunda-feira a ser titular pela equipa B do Benfica no triunfo ( 2-0 ) diante do Mafra. O jovem avançado até abriu o marcador aos 35 minutos, de penálti, mas foi substituído aos 61 minutos. Gonçalo Ramos começou por deitar-se no relvado e foi depois assistido pela equipa médica das águias, com visíveis queixas na perna direita. Recorde-se que o jogador de 19 anos tinha ficado de fora das opções de Jorge Jesus no jogo do Benfica com o Arsenal, para a Liga Europa, devido a uma mialgia na face posterior da coxa direita, pelo que os problemas físicos evidenciados esta tarde podem significar uma recaída. [Imagens: Miguel Barreira].